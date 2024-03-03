Зеленский о ситуации на границе с Польшей: давно вышла за пределы и экономики, и морали

"Нужно найти наконец-то решение и по этой ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе", - подчеркнул глава государства.

Однако, по словам Зеленского, Украина пройдет и эти испытания, выстоит и достигнет своих целей, а также победит российский террор.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на границе с Украиной. Таким образом они якобы выступают против "наплыва продовольствия" из Украины на польский рынок.

Блокировку границы польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец".

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава и Киев якобы обсуждают возможность временного закрытия общей границы для торговли. Однако в Украине обсуждение такого вопроса возразили.

До этого глава украинского правительства Денис Шмыгаль предложил Польше план урегулирования кризиса на границе. А Зеленский отмечал, что Украина будет защищать свой бизнес, если не удастся разрешить кризис на границе с Польшей.

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