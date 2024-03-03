UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею: давно вийшла за межі і економіки, і моралі

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Польща мають нарешті знайти рішення для розблокування кордону. Те, що зараз відбувається на польсько-українському кордоні, давно вийшло за межі моралі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", - наголосив глава держави.

Однак, за словами Зеленського, Україна пройде й ці випробування, вистоїть та досягне своїх цілей, а також переможе російський терор.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною. Таким чином вони нібито виступають проти "напливу продовольства" з України на польських ринок.

Блокування кордону польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".

Нещодавно польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Варшава та Київ нібито обговорюють можливість тимчасового закриття спільного кордону для торгівлі. Однак в Україні обговорення такого питання заперечили.

До цього глава українського уряду Денис Шмигаль запропонував Польщі план врегулювання кризи на кордоні. А Зеленський наголошував, що Україна буде захищати свій бізнес, якщо не вдасться вирішити кризу на кордоні з Польщею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПольщаКордон з Україною