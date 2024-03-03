Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею: давно вийшла за межі і економіки, і моралі

"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", - наголосив глава держави.

Однак, за словами Зеленського, Україна пройде й ці випробування, вистоїть та досягне своїх цілей, а також переможе російський терор.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною. Таким чином вони нібито виступають проти "напливу продовольства" з України на польських ринок.

Блокування кордону польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".

Нещодавно польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Варшава та Київ нібито обговорюють можливість тимчасового закриття спільного кордону для торгівлі. Однак в Україні обговорення такого питання заперечили.

До цього глава українського уряду Денис Шмигаль запропонував Польщі план врегулювання кризи на кордоні. А Зеленський наголошував, що Україна буде захищати свій бізнес, якщо не вдасться вирішити кризу на кордоні з Польщею.

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