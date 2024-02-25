Украина будет защищать свой бизнес, если не удастся договориться с Польшей, - Зеленский

Украина предпримет шаги для защиты бизнеса в случае, если договориться с Польшей насчет экспорта и транзита продукции не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу - это политическая история. И сегодня это подтверждает Еврокомиссия.

По словам президента, он уже говорил, что любые выборы в Польше, любая команда не изменит такого политического вектора.

Зеленский подчеркнул, что "очень не хотелось бы, чтобы польские политики продолжали предпринимать такие меры".

"Использовать Украину как давление на европейские институты - это просто несправедливо. Я думаю, что премьеры найдут ответные шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, мы будем защищать нас бизнес", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, еще весной прошлого года Польша запретила импорт украинской агропродукции. Это произошло из-за недовольства польских фермеров тем, что импорт сильно влиял на цены на внутреннем рынке.

Осенью 2023 года фермеры и перевозчики в Польше начали протесты на границе с Украиной. Они до сих пор блокируют проезд грузовиков через пункты пропуска, что влияет на экспорт нашей страны.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план для деблокады границы, который состоит из пяти пунктов.

Более детально с планом можете ознакомиться в материале РБК-Украина.