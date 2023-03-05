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ВСУ держат оборону. Украина контролирует ключевую трассу в Бахмут, - лейтенант Нацгвардии

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Воскресенье 05 марта 2023 17:16
ВСУ держат оборону. Украина контролирует ключевую трассу в Бахмут, - лейтенант Нацгвардии Иллюстративное фото: Украина контролирует ключевую трассу в Бахмут (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают удерживать под своим контролем трассу Константиновка-Бахмут, по которой осуществляется снабжение.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

"Вооруженные силы Украины удерживают трассу Бахмут-Константиновка, она достаточно стабильна", - подчеркнул он.

При этом Назаренко добавил, что ситуация вокруг Бахмута сейчас “адская” как и на всем восточном фронте.

По его словам, сейчас никаких тактических изменений с украинской стороны в Бахмуте нет.

"Противник ищет слабые места, пытается отвлечь наши силы боем, оттягивает резервы, пытается комбинировать различные методы и тактики. Но у них ничего не получается", - отметил он.

Назаренко также отреагировал на фейки о якобы выводе украинских военных из Бахмута.

"Никакого вывода нет. Наоборот, прибывают новые резервы, чтобы держать оборону. Весь район боевых действий находится под хаотичным обстрелом, но связь с городом есть, есть маршруты, которые не отрезаны", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в Бахмуте осталось около 4500 мирных жителей. Эвакуация из города сокращается.

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