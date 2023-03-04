Отвода войск из Бахмута нет, происходит ротация, - Череватый

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Череватого, бои в Бахмуте ведутся в основном на окраинах, а город контролируется Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией.

"Массового отвода украинских войск также не происходит", - подчеркнул Череватый.

Он также отметил, что украинские войска проводят контролируемую плановую ротацию позиций в Бахмуте.

По состоянию на субботу боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Василовка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.

"Только вблизи Бахмута произошел 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте произошел 131 обстрел и 38 боевых столкновений", - сообщил Череватый.

За последние сутки более 150 российских военнослужащих погибли, 239 получили ранения, а трое попали в плен.