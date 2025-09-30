Зеленский одобрил закон о создании двух судов во исполнение обязательств перед ЕС и МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании двух специализированных административных судов. Обязательства перед ЕС и МВФ выполнены с большим опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку проекта №13302 на сайте Рады.
Речь идет о Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде. Они будут рассматривать дела против центральных органов власти.
Президент подал законопроект в мае 2025 года. Верховная Рада одобрила его 16 сентября.
Создание этих судов было условием МВФ, Европейской комиссии и закреплено в плане Ukraine Facility. Украина должна была основать их еще в 2024 году, но процесс затянулся почти на год.
Документы ЕС и МВФ указывали, что новая система правосудия должна повысить уровень защиты граждан в спорах с государством.
Закон определяет местоположение обоих судов в Киеве и распространяет их юрисдикцию на всю страну. В течение месяца Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей.
Для проверки добропорядочности и компетентности кандидатов создадут экспертный совет. Это должно стать дополнительным предохранителем при отборе.
Создание нового Высшего административного суда (ВАС) было условием в меморандуме с МВФ в конце 2023 года. ВАС должен заменить ликвидированный Окружной административный суд (ОАСК).
Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов, например, НБУ, НАБУ, НАПК.