Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней: новые сроки

Что такое военное положение

Военное положение - это особый правовой режим, который ввели после полномасштабного вторжения России. Его вводят из-за опасности для независимости и территориальной целостности Украины в результате вооруженной агрессии или угрозы нападения.

Военное положение предусматривает предоставление дополнительных полномочий органам государственной власти, военному командованию, местным администрациям и органам самоуправления. Они необходимы для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

Отметим, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые прошли медицинскую комиссию. При этом могут быть мобилизованы и женщины с медицинским образованием, однако исключительно добровольно.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что нынешние темпы мобилизации являются достаточными для пополнения личного состава и формирования резервов.

