Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів: нові терміни

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який ввели після повномасштабного вторгнення Росії. Його вводять через небезпеку для незалежності та територіальної цілісності України внаслідок збройної агресії чи загрози нападу.

Воєнний стан передбачає надання додаткових повноважень органам державної влади, військовому командуванню, місцевим адміністраціям і органам самоврядування. Вони необхідні для відвернення загрози та відбивання агресії.

Зазначимо, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію. При цьому можуть бути мобілізовані і жінки з медичною освітою, проте виключно добровільно.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що нинішні темпи мобілізації є достатніми для поповнення особового складу та формування резервів.

Детальніше про те, які існують заборони під час воєнного стану - у матеріалі РБК-Україна.