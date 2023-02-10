В Раде объяснили, почему не уволили министра обороны Резникова

Инициатива об ответственности министра обороны Алексея Резникова за скандалы с закупками в министерстве была со стороны фракции "Слуга народа". В то же время представление на увольнение может давать только президент.

По его словам, вопрос "возможных перестановок в Министерстве обороны" дискутировался уже в течение определенного времени. "И как только возникло это недоразумение относительно закупки продуктов питания, было обсуждение, что министр должен взять на себя политическую ответственность. Поскольку он фактически единолично подбирал команду и назначал тех людей, которые в том числе виноваты в этих медийных скандалах", - сказал Вениславский.

Кроме того, у членов комитета Радs по национальной безопасности, обороне и разведке были некоторые вопросы к работе министра и без истории с продуктами питания. Они касаются и товаров оборонного назначения, в том числе оружия, техники и т.п., сообщил он.

"Поэтому нельзя сказать, что для нас это была неожиданность. Но на уровне фракции этот вопрос в воскресенье обсуждался впервые. Он обсуждался не как уже состоявшийся факт, а как потенциальная возможность, которая может иметь место в будущем - смена министра обороны, чтобы продемонстрировать европейский подход в политике, что министр ответственен", - сказал депутат.

В то же время, по его словам, обсуждение отставки Резникова "это был такой экспромт от руководства фракции, не согласованный с президентом".

"А субъектом внесения представлений и о назначении, и об увольнении министра обороны является именно президент. То есть в данном случае только президент определяет, устраивает ли его министр обороны, не устраивает ли. Ни по состоянию на 5 февраля, когда было заседание фракции, ни по состоянию на сегодняшний день никаких инициатив со стороны президента относительно досрочного прекращения полномочий министра обороны не поступало", - сказал он.

Вениславский считает, что возникла проблема в коммуникации. "Ведь на заседании фракции было договорено, что мы во внутреннем круге этот вопрос просто дискутируем, однако потом эта информация почему-то попала в СМИ, была опубликована лидером фракции Давидом Арахамией и некоторыми другими нашими коллегами по комитету. Хотя не было до конца согласовано, что это решенный вопрос", - сообщил он.

По его словам, дискуссии по отставке Резникова продолжаются. "Я думаю, что у нас будет возможность наблюдать изменения в составе правительства в течение довольно краткосрочной перспективы. Будет ли среди них министр обороны - увидим, потому что решение по министру обороны, как и по министру иностранных дел, может принимать только президент. Наша политическая сила, которая имеет большинство в парламенте и право коалиции депутатских фракций - разумеется, пропрезидентская. И реализовать или принимать какие-то инициативы, которые могут разбалансировать отношения между президентом и парламентом, мы точно на данный момент не будем и не видим для этого оснований", - сказал он. .

В то же время "по другим министрам - ситуация другая, здесь уже могут быть инициативы и со стороны фракции", добавил Вениславский.