Резников о своей отставке: Зеленский попросил остаться в Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его остаться на посту. Поэтому анонсированной отставки не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Резников подтвердил, что планирует остаться на должности министра обороны в ближайшие месяцы.

"Да, это было решение моего президента", - сказал он.

Напомним, ранее в "Слуге народа" анонсировали, что после ряда коррупционных скандалов в Минобороны Алексея Резникова могут отправить в отставку. Отмечалось, что должность министра могут отдать руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Однако позже стало известно, что Резников не уходит в отставку. Официально причину этого решения не объясняли.

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