Зеленский присвоил звание бригадного генерала Андрею Билецкому

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику БИЛЕЦКОМУ Андрею Евгеньевичу - командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Что известно о Билецком

46-летний Андрей Билецкий возглавляет Третий армейский корпус ВСУ с марта 2025 года.

После начала войны с Россией в 2014 году он основал и командовал батальоном "Азов", впоследствии возглавил политическую партию "Национальный корпус" и был депутатом Верховной Рады 8-го созыва.

После российского полномасштабного вторжения 2022 года возглавил полк ССО "Азов" Киев, впоследствии переформирован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, в марте 2025 года Третья отдельная штурмовая бригада была масштабирована в Третий армейский корпус, его командиром стал Билецкий.

Стоит заметить, что Билецкий уже имеет орден "За мужество" III степени, который получил 2 августа 2014 года. Он получил его за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.