Зеленский присвоил звание бригадного генерала Андрею Билецкому

Среда 01 октября 2025 11:22
Зеленский присвоил звание бригадного генерала Андрею Билецкому Фото: Андрей Билецкий (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 3-го армейского корпуса Андрею Билецкому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику БИЛЕЦКОМУ Андрею Евгеньевичу - командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Что известно о Билецком

46-летний Андрей Билецкий возглавляет Третий армейский корпус ВСУ с марта 2025 года.

После начала войны с Россией в 2014 году он основал и командовал батальоном "Азов", впоследствии возглавил политическую партию "Национальный корпус" и был депутатом Верховной Рады 8-го созыва.

После российского полномасштабного вторжения 2022 года возглавил полк ССО "Азов" Киев, впоследствии переформирован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, в марте 2025 года Третья отдельная штурмовая бригада была масштабирована в Третий армейский корпус, его командиром стал Билецкий.

Стоит заметить, что Билецкий уже имеет орден "За мужество" III степени, который получил 2 августа 2014 года. Он получил его за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также в 2016 году он получил награду президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины" - за значительные личные заслуги в становлении независимой Украины, утверждении ее суверенитета и укреплении международного авторитета, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политическую деятельность, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу.

