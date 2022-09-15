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Депутат Кнесету прокоментував можливість поставок ізраїльської зброї в Україну

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 10:10
Депутат Кнесету прокоментував можливість поставок ізраїльської зброї в Україну Фото: депутат Кнесету від партії "Лікуд", екс-мер Єрусалиму нір Баркат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Переговори про постачання ізраїльської зброї в Україну повинні вестися за закритими дверима. Ізраїль повинен допомогти Україні захиститися від агресора.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів депутат Кнесету від партії "Лікуд", екс-мер Єрусалима Нір Баркат.

"Безумовно, є вагомі причини для обговорення цього, і я вважаю, що такі обговорення повинні проводитися за закритими дверима", - сказав він.

Баркат також відповів на питання про передачу "Залізного купола". "Якщо і коли Україні знадобиться такий захисний механізм, я підтримаю його. З обговорень, які я мав з людьми тут, мені не зрозуміло, що вам це потрібно. Але ви повинні розуміти, що у нас недостатньо "Залізного купола" для власного захисту", - заявив депутат Кнесету.

"Але передати "Залізний купол", щоб врятувати невинних жертв, які у вас є прямо зараз - я б це підтримав. Я б настійно рекомендував нашому уряду зробити це, тому що сенс цього в тому, що це, по суті, говорить агресорам усього світу, що ми допоможемо вам захистити себе", - додав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що система ПРО "Залізний купол" не буде ефективна для України, оскільки вона не розрахована на крилаті і балістичні ракети.

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