Зеленський звернувся до Ізраїлю та дорікнув за відсутність санкцій проти РФ

Ізраїль має приєднатися до міжнародного режиму санкцій проти Росії. Адже мова йде не про бізнес чи гроші, а про спільну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента Володимира Зеленського перед студентами Єврейського університету в Єрусалимі.

"Росія стала терористичною державою. Вони руйнують наші міста, спалюють все на своєму шляху. Ви можете уявити знищення 2000 навчальних закладів в Україні? Якою треба бути людиною, щоб навмисне нашкодити дитячому садку? Маріуполя більше немає. Чотири місяці тому в місті було півмільйона людей. Зараз там лише кілька десятків тисяч", - зазначив Зеленський.

Глава держава від імені українського народу висловив вдячність ізраїльтянам, які піднімають прапори України, але дорікнув владу за відсутність санкцій.

"На жаль, ми ще не бачили, щоб Ізраїль приєднався до міжнародного режиму санкцій. Коли уряди вводять санкції проти Росії, йдеться не про гроші чи бізнес. Йдеться про цінності та спільну безпеку...Японія, Австралія та багато інших країн вже приєдналися до санкцій, так само як і багато європейських країн діють разом із нами проти російської агресії", - звернув увагу Зеленський.

При цьому президент зауважив, Україна розуміє, що для Ізраїлю це не легкий вибір, але заявив, що ситуація в Польщі нічим не відрізняється, "бо їй також загрожує Росія".

"Ми дуже вдячні за гуманітарну допомогу, медикаменти. Ми відчуваємо, що ваше суспільство розуміє ситуацію, але з вашим урядом ми не маємо справжнього контакту", - додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол".

Також стало відомо, що влада Ізраїлю відмовила США в проханні дозволити Німеччині постачати Україні протитанкові ракети.

Додамо, Ізраїль нейтральний стосовно введення санкцій проти Росії, але, як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, в країні пообіцяли не допомагати РФ "обходити" обмеження.

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