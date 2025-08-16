ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому

Суббота 16 августа 2025 02:10
UA EN RU
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить лидерам страны НАТО и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я вскоре позвоню в НАТО. Я позвоню разным людям, которых считаю нужным, и, конечно, позвоню президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. Окончательное решение остается за ними", - заявил Трамп.

Подробно о том, что сейчас известно о встрече Трампа и Путина - читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Напомним, изначально встреча Трампа и Путина должна была пройти в формате "тет-а-тет". Однако на встрече с американской стороны кроме Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф. Они сидят рядом с Трампом.

А вместе с Путиным были министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков, которые находятся рядом с Путиным.

Саммит на Аляске: что известно

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в Анкоридже, штат Аляска. Главной темой их переговоров станет война против Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и Путина Война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Аляска
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия