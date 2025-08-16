Об этом заявили представители делегации РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские медиа.

Так, в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину посол России в США Александр Дарчиев заявил, что атмосфера переговоров была "в целом позитивной". Конкретику раскрывать не стал. А вот на вопрос о сдвигах в дипломатических переговорах России и США ответил: "Мы стараемся, но пока больших прорывов нет".

Довольным к журналистам пришел и переговорщик диктатора Кирилл Дмитриев, однако тоже не стал рассказывать, что было за закрытыми дверями.

"Сейчас все увидим и услышим", - сказал он пропагандисту Зарубину.