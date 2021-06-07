Зеленський: "Північний потік-2" - зброя Росії, Байден все ще може зупинити трубопровід

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" . Він назвав трубопровід зброєю Кремля.

Він зазначив, що дізнався про це зі ЗМІ, а не від представників Вашингтона. Він запропонував президенту США Джо Байдену зустрітися до його переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

"На жаль, це точно не направлено на підтримку України. Тому я сказав, що дійсно був здивований. Я справді думав, що стосується "Північного потоку-2", що США, скажімо так, залишалися останнім оплотом", - сказав Зеленський.

На його думку, тільки США здатні зупинити будівництво газопроводу.

Президент України розповів, що отримав прямі сигнали з приводу "Північного потоку-2" в ході телефонних переговорів з Байденом. Він додав, що експерти вважають Джо Байдена президентом, який добре розбирається в українських питаннях.

"Я кілька разів використовував слово "здивований", тому що я дійсно був здивований кілька разів. Крім рішення США, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу", - сказав Зеленський.

Президент України не очікував, що "кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США". На думку Зеленського, рішення Вашингтона може послабити довіру українців до США.

Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену провести переговори перед зустріччю американського президента з російським.