Путін анонсував добудову другої нитки "Північного потоку-2"
Друга нитка російського газопроводу "Північний потік-2" буде добудована протягом 1,5-2 місяців. Перша нитка вже закінчена.
Про це президент РФ Володимир Путін сказав на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), повідомляє агентство ТАСС.
За його словами, постачання газу по першій нитці "Північного потоку-2" можуть початися приблизно через 10 днів.
"Зараз кілька днів потрібно для того, щоб дві труби підійшли один до одного, лінійна робота закінчена. Тепер з двох сторін потрібно підняти ці труби - ту, яка прийшла з німецького берега, з російського берега, зварити їх - і все. Ну днів 10, напевно, буде потрібно", - сказав Путін.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 6 червня заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку-2".
Раніше Верховна рада України прийняла звернення до США і Євросоюзу про введення санкцій за будівництво газопроводу "Північний потік-2".