Путін анонсував добудову другої нитки "Північного потоку-2"

За його словами, постачання газу по першій нитці "Північного потоку-2" можуть початися приблизно через 10 днів.

"Зараз кілька днів потрібно для того, щоб дві труби підійшли один до одного, лінійна робота закінчена. Тепер з двох сторін потрібно підняти ці труби - ту, яка прийшла з німецького берега, з російського берега, зварити їх - і все. Ну днів 10, напевно, буде потрібно", - сказав Путін.