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Кулеба: якщо "Північний потік-2" реалізують, це буде поразка дипломатії США

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Україна, Четвер 20 травня 2021 18:53
Кулеба: якщо "Північний потік-2" реалізують, це буде поразка дипломатії США Фото: Кулеба прокоментував можливе скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Офіційна позиція США щодо російського проекту "Північний потік-2", попри можливе скасування санкцій, залишається незмінною - він є непотрібним для Європи. Тому його реалізація буде означати поразку американської дипломатії.

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Офіційна позиція США залишається незмінною. Вони вважають, що "Північний потік-2" є поганим проектом і непотрібним проектом. І вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проект - просто у менш конфліктний спосіб", - зазначив Кулеба, коментуючи інформацію про можливе скасування санкцій США проти "Північного потоку-2".

Він допустив, що, можливо, адміністрація Байдена обрала "більш гнучкий спосіб завадити реалізації проекту".

"Але якщо це проект (Північний потік-2 - ред.) таки буде реалізований, то тоді виходить, що це буде поразка американської дипломатії", - наголосив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, 18 травня портал Axios написав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

Представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, що беруть участь в "Північному потоці-2". Комітет Сенату США з міжнародних справ заявив, що рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проекту є як мінімум помилковим.

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