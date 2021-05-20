Кулеба: якщо "Північний потік-2" реалізують, це буде поразка дипломатії США

Офіційна позиція США щодо російського проекту "Північний потік-2", попри можливе скасування санкцій , залишається незмінною - він є непотрібним для Європи. Тому його реалізація буде означати поразку американської дипломатії.

"Офіційна позиція США залишається незмінною. Вони вважають, що "Північний потік-2" є поганим проектом і непотрібним проектом. І вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проект - просто у менш конфліктний спосіб", - зазначив Кулеба, коментуючи інформацію про можливе скасування санкцій США проти "Північного потоку-2".

Він допустив, що, можливо, адміністрація Байдена обрала "більш гнучкий спосіб завадити реалізації проекту".

"Але якщо це проект (Північний потік-2 - ред.) таки буде реалізований, то тоді виходить, що це буде поразка американської дипломатії", - наголосив міністр закордонних справ.