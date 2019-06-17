Зеленський сьогодні відвідає Францію

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У вівторок президент прибуде з офіційним візитом в Німеччину

У понеділок, 17 червня, президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Францію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Як повідомляється, президент Зеленський сьогодні прибуде до Франції, де зустрінеться з главою країни Еммануелем Макроном, очільником парламенту та представниками бізнесу.

Крім того, у вівторок, 18 червня, український президент здійснить аналогічний візит до Німеччини.

"Програмою візитів передбачено зустрічі глави держави з керівництвом Франції та Німеччини, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького та німецького бізнесу", - повідомили в АП.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у вівторок, 18 червня. Зокрема, у понеділок планується візит президента до Франції, а на наступний день в Німеччину.

Раніше Меркель провела телефонну розмову з Зеленським. Вони обговорили реалізацію мінських угод і двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі.

Також Меркель висловила підтримку Зеленському та запросила його відвідати з офіційним візитом Берлін. Тоді у федеральному уряді Німеччини зазначили, що конкретна дата візиту Володимира Зеленського в Берлін поки не призначена, однак Меркель "буде рада познайомитися з ним особисто".