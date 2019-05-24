Зеленський та Меркель обговорили нормандський формат

Фото: Ангела Меркель та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Вони обговорили двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Вони обговорили реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі.

"Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісної співпраці у нормандському форматі. Вони домовилися з цього та з інших питань підтримувати тісний робочий контакт", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 20 травня Меркель висловила підтримку Зеленському та запросила його відвідати Берлін з офіційним візитом. У федеральному уряді Німеччини зазначили, що конкретна дата візиту Володимира Зеленського в Берлін поки не призначена, однак Меркель "буде рада познайомитися з ним особисто".

Раніше вона висловлювала надію, що Володимир Зеленський продовжить зовнішній курс Петра Порошенка.

РБК-Україна писало, що депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ, в якому містяться пропозиції щодо нової стратегії по Донбасу. Стратегія під назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу" скоро буде внесена в Бундестаг на обговорення.