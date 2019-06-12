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В АП назвали дату зустрічі Зеленського з Меркель і Макроном

Новини » Політика    12.06.2019 - 16:21
В АП назвали дату зустрічі Зеленського з Меркель і Макроном
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський наступного тижня відвідає Францію та Німеччину

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у вівторок, 18 червня. Про це РБК-Україна повідомили в Адміністрації президента.

Зокрема, у понеділок планується візит президента до Франції, а наступного дня до Німеччини.

"17 червня президент України Володимир Зеленський відвідає Францію, де зустрінеться з президентом Емануелем Макроном. А 18 числа він зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - розповіли в Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що президент Зеленський планує відвідати Берлін у другій половині червня.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили реалізацію мінських угод і двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі.

Відзначимо, 20 травня Ангела Меркель висловила підтримку Зеленському та запросила його відвідати з офіційним візитом Берлін. У федеральному уряді Німеччини зазначили, що конкретна дата візиту Володимира Зеленського в Берлін поки не призначена, однак Меркель "буде рада познайомитися з ним особисто".

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