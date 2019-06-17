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Зеленский сегодня посетит Францию

Новости » Политика    17.06.2019 - 10:58
Зеленский сегодня посетит Францию
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во вторник президент прибудет с официальным визитом в Германию

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Как сообщается, президент Зеленский сегодня прибудет во Францию, где встретится с главой страны Эммануэлем Макроном, председателем парламента и представителями бизнеса.

Кроме того, во вторник, 18 июня, украинский президент совершит аналогичный визит в Германию.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", - сообщили в АП.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник, 18 июня. В частности, в понедельник планируется визит президента во Францию, а на следующий день в Германию.

Ранее Меркель провела телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили реализацию минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

Также Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить с официальным визитом Берлин. Тогда в федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".

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