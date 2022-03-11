16-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн

Вже 16-й день Україна захищається від російських окупантів . За цей час ворог вбив більше мирних громадян, ніж загинуло в боях військових. Однак українські захисники стійко тримають оборону і все частіше переходять в контратаку. Окупанти не змогли просунутися вглиб України. Також російські війська і техніка не змогли зайти в Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Суми, Чернігів і багато інших міст.

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00:44 Президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що у разі застосування проти українців хімічної чи біологічної зброї Москва отримає потужну санкційну відповідь.

00:28 За словами президента України Володимира Зеленського, за останні дні вдалося евакуювати близько 100 тисяч людей із міст, в яких проходить активна військова фаза.

00:12 В Україні запускають телевізійний проєкт FREEДОМ. Він мовить російською 24/7, щоб відкрити очі росіянам на те, що справді відбувається в Україні.

00:08 Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів, як російська пропаганда зомбує людей. За його словами, вона промила мозок своїм громадянам так, як це було в нацистській Німеччині.

"Те, що вони зробили з людьми - вони їм промили мізки так, як промивали в нацистській Німеччині перед війною. Тобто люди зомбовані, люди на чорне говорять біле, люди не хочуть слухати і не хочуть вірити в факти, в те, що відбувається", - заявив він.

00:05 Зеленський записав відеозвернення.

Ситуація в Україні на 11 березня

На третій тиждень війни Росії проти України ворожим військам вдалося тимчасово окупувати кілька українських міст. Але ключові обласні центри-Чернігів, Харків, Миколаїв, Суми, а також Київ і Маріуполь знаходяться під українським контролем.

Російські війська обстрілюють цивільну інфраструктуру, житлові квартали міст і сіл, гуманітарні коридори. Вони вбивають мирних жителів і перешкоджають їх евакуації в безпечні місця.

Як повідомив глава Міноборони Олексій Резніков, з початку війни окупанти вбили більше мирних жителів, ніж у боях загинуло українських військових всіх структур.

Евакуація та гуманітарні коридори

Під кінець другого тижня війни вдалося досягти домовленості з російською стороною про створення гуманітарних "зелених" коридорів. Незважаючи на це, окупанти дуже часто перешкоджають евакуації громадян, обстрілюють місця збору людей і шляхи їх проходження.

На даний момент двічі вдалося провести евакуацію з Сум, один раз-з Тростянця і Краснопілля Сумської області.

Насилу змогла евакуюватися частина жителів передмістя Києва-Ірпеня, Бучі, Ворзеля. Росіяни зупиняли колони, які рухалися в бік Києва і не пропускали їх. Як і раніше не вдалося вивезти місцевих жителів Бородянки.

Вчора, 10 березня, змогла покинути місто частина жителів Ізюму Харківської області.

За словами заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко, всього за 10 березня було евакуйовано 38 тисяч осіб.

Ситуація в Маріуполі

У найкритичнішому становищі зараз Маріуполь - він знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. У місті немає світла, води, тепла, зв'язку, продуктів. Ворожі війська практично не припиняють обстріли. 9 березня окупанти цинічно обстріляли пологовий будинок, в результаті чого загинули 3 людини, серед яких одна дитина, ще 17 осіб. Всього за 10 днів блокади Маріуполя в місті, за попередніми даними, загинули вже 1300 осіб.

Всупереч домовленостям про режим припинення вогню, гуманітарний коридор створити не вдалося. Через постійні обстріли немає можливості евакуювати мирних жителів і доставити в місто продукти, медикаменти та речі першої необхідності.

Фото: наслідки обстрілу Маріуполя (t me polkazov )

Переговори Кулеби і Лаврова

Вчора, 10 березня, в Туреччині відбулися переговори глави МЗС України Дмитра Кулеби і глави МЗС РФ Лаврова. За результатами прогресу щодо перемир'я досягти не вдалося. Як розповів Кулеба, російська сторона взамін на припинення вогню хоче виконання ультиматуму Путіна-визнання Криму російським, визнання самопроголошених "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей, демілітаризація України.