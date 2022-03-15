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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі у Києві

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Вівторок 15 березня 2022 22:45
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі у Києві Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 15 березня, до Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії Матеуш Моравецький, Петр Фіала, Янез Янша, а також віце-прем’єр Польщі Ярослав Качиньський. Президент України Володимир Зеленський провів з ними зустріч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Ваш візит до Києва у цей важкий для України час - потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо",- пише Зеленський.

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