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Зеленський попросив Раду продовжити воєнний стан в Україні

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Україна, Понеділок 14 березня 2022 23:04
Зеленський попросив Раду продовжити воєнний стан в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент повинен затвердити відповідний указ глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект на сайті ВР.

Відповідно до виданого указу президента, якщо парламент ухвалить законопроект, то воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.

Зазначимо, термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.

Нагадаємо, воєнний стан був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Напад російської армії стався вранці 24 лютого 2022 року після того, як очільник Кремля Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" в Україні.

Як писало РБК-Україна, вже у середу, 16 лютого, Міжнародний суд у Гаазі ухвалить перше рішення у справі України проти Росії. Суд має оголосити про запобіжні заходи.

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