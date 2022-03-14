Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу

Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраілю Нафталі Беннетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Обмінялися інформацією про спільні кроки - наші та наших партнерів - на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - написав Зеленський.

За словами президента, вони обмінялися інформацією про спільні кроки України та партнерів на тлі російської агресії.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, якщо не закрити небо, ракети Росії падатимуть на країни НАТО.

Також ми писали, що Зеленський розповів про госпіталь, в якому в одній палаті з нашими бійцями лікують військового з Рязані.

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