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Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу

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Понеділок 14 березня 2022 21:00
Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраілю Нафталі Беннетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

За словами президента, вони обмінялися інформацією про спільні кроки України та партнерів на тлі російської агресії.

"Обмінялися інформацією про спільні кроки - наші та наших партнерів - на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - написав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, якщо не закрити небо, ракети Росії падатимуть на країни НАТО.

Також ми писали, що Зеленський розповів про госпіталь, в якому в одній палаті з нашими бійцями лікують військового з Рязані.

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Володимир Зеленський
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