Зеленський призначив нового голову зовнішньої розвідки

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Валерій Євдокимов призначений головою Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Відзначимо, до цього призначення Євдокимов був заступником глави СЗР. У 2013 році обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби.

Був головою Спілки юристів України, також очолював Вищу раду юстиції. У 1994 - 1998 роках народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань законності і правопорядку. З квітня 2002 по березень 2005 - нардеп 4-го скликання.

