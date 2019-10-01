Опубліковано концепт реформи СБУ

В СБУ планується скорочення чисельності складу, відмова від невластивих функцій та деполітизація спецслужби
Колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За словами голови СБУ Івана Баканова, нова українська спецслужба повинна наблизиться до кращих моделей спецслужб країн-членів НАТО та ЄС.
"Необхідність кардинальних змін у спецслужбі викликана швидкісний мутацією викликів, що впливають на рівень національної безпеки. Служба повинна не тільки аналізувати загрози в режимі онлайн, але і передбачати нові, оперативно розробляючи "вакцини", які зможуть нейтралізувати загрози ще на етапі їх виникнення", - повідомив Баканов.
Відповідно до нового концепту реформування СБУ пріоритетними напрямами будуть:
Повідомляється, що найближчим часом законопроект про реформування СБУ буде представлений президенту України і міжнародним партнерам.
Нагадаємо, влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.