Опубліковано концепт реформи СБУ

Фото: СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ планується скорочення чисельності складу, відмова від невластивих функцій та деполітизація спецслужби

Колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За словами голови СБУ Івана Баканова, нова українська спецслужба повинна наблизиться до кращих моделей спецслужб країн-членів НАТО та ЄС.

"Необхідність кардинальних змін у спецслужбі викликана швидкісний мутацією викликів, що впливають на рівень національної безпеки. Служба повинна не тільки аналізувати загрози в режимі онлайн, але і передбачати нові, оперативно розробляючи "вакцини", які зможуть нейтралізувати загрози ще на етапі їх виникнення", - повідомив Баканов.

Відповідно до нового концепту реформування СБУ пріоритетними напрямами будуть:

відмова від невластивих функцій та запобігання розслідування злочинів, що не представляють загрози державній безпеці України;

розширення контррозвідувального вектора роботи СБУ і ризик-орієнтований підхід до протидії загрозам державної безпеки;

впровадження гнучкої структури служби;

скорочення і перезавантаження кадрового складу служби;

демілітаризація;

підвищення рівня заробітної плати працівників служби;

деполітизація керівної вертикалі СБУ та призначення голови СБУ на строк, що не збігається зі строком каденції президента України;

вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби, яка послужить запорукою дотримання Службою безпеки прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, зокрема, унеможливить тиск на бізнес

Повідомляється, що найближчим часом законопроект про реформування СБУ буде представлений президенту України і міжнародним партнерам.

Нагадаємо, влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.