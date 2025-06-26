Зеленский на саммите ЕС: нужен четкий сигнал о членстве Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства по вступлению в ЕС. В частности, речь о тех требованиях, которые касаются отношений с соседними странами. Поэтому справедливо, что ЕС в ответ демонстрирует четкие сигналы поддержки, которые признают успехи Украины.



"Сейчас необходимо четкое политическое заявление о том, что Украина твердо идет по европейскому пути и что Европа выполняет свои обещания. Любая задержка со стороны Европы на данном этапе может создать глобальный прецедент - повод усомниться в словах и обязательствах Европы", - отметил Зеленский.

Президент уточнил, что открытие первого кластера "Основные принципы" в переговорном процессе может быть не просто техническим шагом, это станет "политическим решением, которое определит будущую интеграцию Украины с Европой".

По его словам, Украина готовится к тому, чтобы открыть все переговорные кластеры в этом году.