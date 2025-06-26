Зеленский на саммите ЕС: нужен четкий сигнал о членстве Украины
Украина ждет от стран Евросоюза четкого сигнала о будущем членстве в блоке. Таким сигналом может стать начало вступительных переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства по вступлению в ЕС. В частности, речь о тех требованиях, которые касаются отношений с соседними странами. Поэтому справедливо, что ЕС в ответ демонстрирует четкие сигналы поддержки, которые признают успехи Украины.
"Сейчас необходимо четкое политическое заявление о том, что Украина твердо идет по европейскому пути и что Европа выполняет свои обещания. Любая задержка со стороны Европы на данном этапе может создать глобальный прецедент - повод усомниться в словах и обязательствах Европы", - отметил Зеленский.
Президент уточнил, что открытие первого кластера "Основные принципы" в переговорном процессе может быть не просто техническим шагом, это станет "политическим решением, которое определит будущую интеграцию Украины с Европой".
По его словам, Украина готовится к тому, чтобы открыть все переговорные кластеры в этом году.
Венгрия блокирует вступительные переговоры
Напомним, ЕС не может открыть вступительные переговоры с Украиной только из-за того, что их начало блокирует Венгрия.
Венгерские власти даже решили узнать мнение о возможном вступлении Украины в ЕС у собственного населения. На фоне опроса венгерский премьер Виктор Орбан продвигал манипуляции о том, что если Украина вступит в ЕС, то "экономика Венгрии будет разрушена".
По данным источников РБК-Украина, до выборов в Венгрии, которые пройдут в следующем году, вето на начало переговоров Будапешт вряд ли снимет.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали такие вбросы "антиукраинской истерией".
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