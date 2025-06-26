Зеленський на саміті ЄС: потрібен чіткий сигнал про членство України

Україна чекає від країн Євросоюзу чіткого сигналу про майбутнє членство в блоці. Таким сигналом може стати початок вступних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті Євросоюзу.

Голова української держави наголосив, що Україна виконує всі свої зобов'язання щодо вступу до ЄС. Зокрема, йдеться про ті вимоги, які стосуються відносин із сусідніми країнами. Тому справедливо, що ЄС у відповідь демонструє чіткі сигнали підтримки, які визнають успіхи України.



"Зараз необхідна чітка політична заява про те, що Україна твердо йде європейським шляхом і що Європа виконує свої обіцянки. Будь-яка затримка з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент - привід засумніватися в словах і зобов'язаннях Європи", - зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що відкриття першого кластера "Основні принципи" в переговорному процесі може бути не просто технічним кроком, це стане "політичним рішенням, яке визначить майбутню інтеграцію України з Європою".

За його словами, Україна готується до того, щоб відкрити всі переговорні кластери цього року.