ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Антиукраинская истерия". В МИД прошлись по опросу венгров о членстве Украины в ЕС

Киев, Вторник 24 июня 2025 22:54
UA EN RU
"Антиукраинская истерия". В МИД прошлись по опросу венгров о членстве Украины в ЕС Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгерское правительство занимается антиукраинской истерией и манипулирует фактами о членстве Украины в ЕС. Это происходит на фоне опроса для венгров насчет украинского вступления в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

В МИД напомнили, что в Венгрии закончились так называемые "консультации" о вступлении Украины в Евросоюз, которые проходили с 14 апреля по 20 июня.

"Мы уважаем тех венгров, которые приняли в них участие, включая тех, кто имеет мнение, которое не совпадает с нашим. Мы готовы слышать их оговорки и разъяснять нашу позицию", - отметили в ведомстве.

Официальных результатов опроса так и нет. Но, как добавили в министерстве, "сложно сомневаться в манипуляционной цели" такой акции венгерского правительства, которая не имеет ничего общего с принципами демократии.

В МИД напомнили, что во время "консультаций" венгерские чиновники прилагали максимальные усилия, чтобы обеспечить для себя нужный результат. В частности, они нагнетатели ненависть ко всему, что связано с Украиной.

"Настоящая цель этой антиукраинской истерии состоит в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на воображаемого внешнего врага. Убеждены, что большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию", - добавили в ведомстве.

В МИД обратили внимание, что вступление Украины в ЕС - в стратегических интересах Венгрии, поскольку это обеспечит как стабильность в регионе, так и защиту и благополучие всех граждан Украины, в том числе и членов угорского нацменьшинства. Поэтому ее лидеры ранее обращались к премьеру Венгрии Виктору Орбану с просьбой не блокировать вступление Украины в ЕС.

"Если венгерское правительство имеет предостережения на пути интеграции Украины в Евросоюз, оно должно было бы наоборот поддержать открытие вступительных переговоров. Ведь переговорный процесс существует именно для того, чтобы проявлять и снимать беспокойство государств-членов при присоединении новых стран. Переговоры позволят урегулировать и развеять опасения Венгрии по поводу потенциальных рисков", - напомнили в МИД.

Опрос оппозиции

Напомним, ранее венгерская оппозиционная партия "Тиса" провела собственный опрос о членстве Украины в ЕС.

Согласно результатам опроса, 58% населения Венгрии поддерживает вступление Украины в блок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия Виктор Орбан Вступление в ЕС
Новости
Целенаправленная атака или психологический террор? Эксперт назвал цель удара РФ по Днепру
Целенаправленная атака или психологический террор? Эксперт назвал цель удара РФ по Днепру
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины