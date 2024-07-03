Зеленский о саммите НАТО: хотим увидеть что-то похожее на приглашение в Альянс

Украина хотела бы получить что-то похожее на приглашение в НАТО в ходе саммита Альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg .

Глава украинского государства рассказал, что на саммите НАТО он будет продвигать передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot, а также подписание новых соглашений о гарантиях безопасности.

По словам Зеленского, Украина также хочет получить приглашение вступить в Альянс, но "знает, что не получит его".

"Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и что все уверены в руководстве США", - подчеркнул президент.