На саммите НАТО будут хорошие новости о дополнительной ПВО для Украины, - Reuters

Украина может услышать хорошие новости о передаче систем противовоздушной обороны в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте", - добавил он.

Неназванный высокопоставленный представитель Госдепа США рассказал изданию, что его страна рассчитывает сделать несколько новых заявлений о ПВО в ходе саммита НАТО.

Что предшествовало

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что новости насчет передачи Украине систем ПВО могут быть до саммита НАТО в Вашингтоне.

Он подчеркивал, что сильная противовоздушная оборона является одной из составляющих успеха Украины.

Также ранее в СМИ появились слухи о возможной передаче Украине израильских систем Patriot. Их могут отправить в США, а затем поставить украинским защитникам. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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