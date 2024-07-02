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На саммите НАТО будут хорошие новости о дополнительной ПВО для Украины, - Reuters

Вторник 02 июля 2024 19:56
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На саммите НАТО будут хорошие новости о дополнительной ПВО для Украины, - Reuters Иллюстративное фото: Украине могут передать дополнительную ПВО (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Иван Носальский

Украина может услышать хорошие новости о передаче систем противовоздушной обороны в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный высокопоставленный представитель Госдепа США рассказал изданию, что его страна рассчитывает сделать несколько новых заявлений о ПВО в ходе саммита НАТО.

"Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте", - добавил он.

Более детальных подробностей источник издания не раскрыл.

Что предшествовало

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что новости насчет передачи Украине систем ПВО могут быть до саммита НАТО в Вашингтоне.

Он подчеркивал, что сильная противовоздушная оборона является одной из составляющих успеха Украины.

Также ранее в СМИ появились слухи о возможной передаче Украине израильских систем Patriot. Их могут отправить в США, а затем поставить украинским защитникам. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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