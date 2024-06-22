"Мост" вместо "дверей". Что Украина хочет и может получить от саммита НАТО в Вашингтоне

Уже через несколько недель лидеры 32 стран НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне. Одним из главных вопросов Вашингтонской встречи, как ожидается, станет не только поддержка Украины, но и ее будущее в Альянсе.

Что Украина хотела бы, на что рассчитывает и что может получить на саммите в Вашингтоне, - в материале РБК-Украина ниже.

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Какие ожидания Украины от саммита НАТО

Еще в начале января этого года президент Владимир Зеленский говорил, что Вашингтонский саммит должен приблизить членство Украины в НАТО.

"Мы хотели бы увидеть реальный шаг от стран НАТО, который приближает Украину к Альянсу. Чтобы не было стагнации. Чтобы это был удачный и мощный саммит и страны НАТО показали, что они не боятся России", - заявлял он.

Этого же Киев ждал и от предыдущего саммита. На июльской встрече в Вильнюсе украинская сторона хотела получить официальное приглашение в Альянс, более того - конкретный график вступления. Хотя приглашение на том саммите и не прозвучало, однако путь Украины в НАТО стал "короче". Украину заверили, что она станет частью Альянса сразу же после завершения войны, и выполнять План действий по членству не нужно для этого.

Но желание получить приглашение в Альянс никуда не делось, и Киев хотел бы этого от саммита в Вашингтоне. "Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году", - говорил в апреле Зеленский.

Приглашение было бы юридической гарантией того, что Украина станет членом НАТО после войны. И такое обязательство было бы более надежным, чем все предыдущие политические обещания лидеров НАТО.

Лидеры 32-х стран НАТО соберутся в июле в Вашингтоне (фото: Getty Images)

Как рассказал РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, получение приглашения в НАТО - это программа максимум на Вашингтонский саммит.

"В идеале было бы получить приглашение, но мы понимаем, что это не очень реально. Я считаю, что есть программа минимум и программа максимум. В идеале - это приглашение или хотя бы формулировка, в которой бы четко говорилось о начале процесса получения приглашения. А минимум - это нечто большее, чем Вильнюсский саммит. То есть подтверждение необратимости пути в НАТО", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Еще одним важным вопросом, который Украина хотела бы видеть в повестке дня саммита в Вашингтоне, является продолжение поддержки украинцев в отражении агрессии РФ. В мае вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что этот саммит должен "стать площадкой для принятия стратегических решений" по усилению украинской ПВО.

В частности, как предполагал Зеленский в интервью The New York Times, на саммите НАТО могут принять решение о дополнительных системах Patriot для Украины.

Что Украина может получить на саммите НАТО

Скорее всего, желание Украины получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне снова останется неудовлетворенным. В апреле The New York Times написала, что против приглашения Украины выступают Германия и США, а затем это подтвердила и вице-премьер Стефанишина.

Американскую позицию фактически подтверждала посол США при НАТО Джулиан Смит. В конце мая она заявила, что приглашение Украины в Альянс не будет стоять на повестке дня Вашингтонского саммита. Однако, по словам посла, решение саммита будет содержать "новые формулировки" по поводу стремления Украины стать членом НАТО.

"Я уверен, что у нас также будет формулировка, что Украина станет членом Альянса... Точные формулировки, о чем именно мы договоримся, сейчас обсуждаются между членами НАТО, но я уверен, что до саммита у нас будет хорошая договоренность о решениях", - говорил недавно и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Сейчас в Альянсе ведутся дискуссии вокруг того, какими именно должны быть эти "новые формулировки" по поводу членства Украины. В частности, на замену уже привычному заверению, что "дверь" НАТО открыта для Украины, может прийти новый термин - "мост" к членству.

По информации CNN, за слово "мост" (которое упоминается и в соглашении безопасности между Украиной и США) в решении саммита выступают Вашингтон и Берлин, тогда как восточный фланг НАТО и Британия настаивают на обещании "необратимого пути" (такая формулировка озвучивалась генсеком Альянса). Скорее всего, по мнению Мережко, в решении саммита НАТО лидеры 32 стран используют первую формулировку - "мост".

"Я немножко со скепсисом отношусь к метафорам в документах. Раньше была метафора "дверь", теперь может быть метафора "мост". Я считаю, что там должны быть конкретные формулировки о необратимости. Но главная идея, которая должна найти выражение в какой-то формулировке, заключается в том, что принципиальное решение, что Украина станет членом НАТО, уже политически принято. Вопрос лишь во времени", - сказал РБК-Украина глава комитета ВР.

Столтенберг предложил НАТО пообещать Украине долгосрочную поддержку (фото: Getty Images)

Кроме того, Вашингтонский саммит НАТО также сконцентрируется на помощи Украине в войне с РФ. В преддверии саммита Столтенберг предложил странам НАТО взять на себя обязательство поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

С начала полномасштабного российского вторжения страны НАТО в целом предоставляли Украине около 40 миллиардов евро военной помощи каждый год. Столтенберг предложил закрепить этот размер помощи на 5 лет вперед. Это позволило бы предотвратить уменьшение поддержки Украины, например, в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, неоднократно угрожавшего прекратить помогать Украине.

В настоящее время в НАТО нет консенсуса по поводу предложенного Столтенбергом долгосрочного плана. Против него, в частности, выступила Италия. Но генсек планирует вынести этот вопрос на обсуждение Вашингтонского саммита.

"Мы должны продолжать этот уровень поддержки так долго, как будет необходимо. Надежная долгосрочная поддержка пошлет четкое послание президенту Путину, что он не сможет нас переждать", - объяснял важность своего предложения генсек.

И даже если на саммите НАТО не придут к согласию по идее Столтенберга, это не станет трагедией для Украины. Как считает Мережко, долгосрочные обязательства поддержки имеют свои недостатки. Во-первых, война может закончиться раньше. Во-вторых, потребности Украины в будущем могут увеличиться.

"Лучше иметь достаточную сумму военной помощи каждый год, потому что ситуация может меняться. Конечно, нам нужно как можно больше помощи, но ситуация достаточно динамична. Возможно, нам нужно будет больше поддержки в следующем году. Поэтому лучше рассчитывать поддержку с учетом развития ситуации", - объяснил он в разговоре с РБК-Украина.