Зеленский, Рубио и новая роль Украины: главное о Мюнхенской конференции-2026

Главное:

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) пройдет 13-15 февраля и станет уже 62-й.

Участие подтвердили почти 50 глав государств и правительств. От США будет представлен госсекретарь Марко Рубио.

Основные темы: европейская безопасность, трансатлантические отношения, многостороннее сотрудничество, региональные конфликты, технологии.

Президент Владимир Зеленский и украинская делегация, включая главу МИД Андрея Сибигу, приглашены на MSC.

Впервые на конференции откроют Украинский дом как проявление солидарности со страной.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC) состоится в отелях Bayerischer Hof и Rosewood Munich.

Один из главных мировых форумов по вопросам безопасности традиционно соберет политических лидеров, чиновников и экспертов для обсуждения ключевых вызовов в сфере международной политики и обороны.

Кто приедет в Мюнхен

По данным организаторов, участие в конференции уже подтвердили почти 50 глав государств и правительств. Среди них - лидеры большинства европейских стран.

На мероприятии будет большое количество немецких чиновников во главе с канцлером Фридрихом Мерцем.

Под руководством председателя MSC Вольфганга Ишингера сотни политиков, представителей международных организаций, бизнеса и аналитических центров будут обсуждать главные угрозы глобальной безопасности.

Американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

Как анонсировали у Мерца, он планирует встречи с Рубио и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Основные темы

Организаторы отмечают: нынешняя конференция проходит в период серьезных геополитических изменений - на фоне сомнений относительно традиционных альянсов, ослабления международного порядка, роста нестабильности и эскалации конфликтов в различных регионах мира.

Среди ключевых вопросов повестки дня:

европейская безопасность и оборона;

будущее трансатлантических отношений;

восстановление многостороннего сотрудничества;

конкуренция различных моделей мирового порядка;

региональные конфликты;

влияние новейших технологий на сферу безопасности.

В Мюнхенском отчете по безопасности за 2026 год отдельное внимание уделено росту политических сил, которые делают ставку не на реформы, а на радикальные изменения и разрушение существующих институтов.

Тревожный отчет MSC о России и новых рисках

Целый блок отчета MSC посвящен росту угроз со стороны России. Аналитики отмечают, что период, когда Европа могла длительное время полагаться на американские гарантии безопасности, фактически завершился.

Вторая администрация Дональда Трампа сигнализирует об изменении подхода: основное бремя поддержки Украины - как военной, так и финансовой - перешло к европейским странам.

В документе также говорится, что с начала 2025 года объемы военной помощи США существенно сократились, а вопросы безопасности все чаще связываются с экономическими требованиями к ЕС.

В то же время Россия, по оценкам экспертов, перевела экономику на военные рельсы, направляя около 40% федерального бюджета на оборону. В отчете подчеркивается, что Кремль не отказался от своих целей по Украине и может готовиться к новым конфликтам.

Среди возможных сценариев:

региональный конфликт в Балтийском регионе в течение двух лет после возможного прекращения огня в Украине;

в течение двух лет после возможного прекращения огня в Украине; локальная война против одного из соседей - в более короткой перспективе.

Также фиксируется усиление гибридной активности РФ в Европе, в частности диверсии на энергетической инфраструктуре и нарушение воздушного пространства отдельных стран.

Украина на конференции

Президент Владимир Зеленский вместе с делегацией Украины, в состав которой входит глава МИД Андрей Сибига, приглашены на нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности.

По словам спикера МИД Георгия Тихого, Украине уделят особое внимание в разных форматах, а ключевыми приоритетами делегации станут:

мирное урегулирование войны;

усиление обороноспособности, в частности ПВО;

укрепление энергетической устойчивости;

давление на РФ через санкции, политические и дипломатические меры, изоляцию.

Тихий отметил, именно эти месседжи будут звучать на конференции.

В то же время в ОП пока не комментировали, в каком формате президент Украины примет участие в MSC.

Кроме того, впервые на Мюнхенской конференции откроют Украинский дом - символ поддержки и новой роли Украины в глобальной безопасности.