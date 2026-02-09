ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну: сенсационный отчет Мюнхенской конференции

Мюнхен, Понедельник 09 февраля 2026 21:03
UA EN RU
Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну: сенсационный отчет Мюнхенской конференции Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эпоха, когда Европа могла десятилетиями процветать под американским "зонтиком безопасности", окончательно завершилась. В то же время Россия может готовить новую войну.

Как передает РБК-Украина, об этом сказано в отчете Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: В Европе смоделировали нападение РФ на Литву: результаты неутешительны

Летальная помощь Украине - забота Европы

Вторая администрация Дональда Трампа четко дала понять, что ожидает смены парадигмы. В частности, министр обороны США Пит Хегсет во время заседания Контактной группы 12 февраля 2025 поставил союзников перед фактом: обеспечение европейской безопасности должно стать императивом для самих членов НАТО в Европе.

Авторы отчета отмечают, что по новой доктрине Вашингтона именно европейцы должны взять на себя "преобладающую часть" как летальной, так и нелетальной помощи Украине.

В отчете также зафиксировано, что военная помощь США резко сократилась с января 2025 года, а Вашингтон начал использовать безопасность как инструмент экономического принуждения, связывая гарантии защиты с торговыми уступками со стороны ЕС.

Россия готовит почву для войны в Балтии

Пока США дистанцируются, агрессия Кремля достигла новых масштабов. Как подчеркивают аналитики в отчете, Россия полностью перевела экономику на военные рельсы, направляя на оборону 40% федерального бюджета. Они предупреждают, что РФ не только не отказалась от максималистских целей в Украине, но и готовит силы для новых конфликтов.

По оценкам разведок, приведенным в отчете, Москва может быть готова к:

  • Региональная война в Балтии: в течение двух лет после возможного прекращения огня в Украине.
  • Локальная война: против одного из соседей - уже через шесть месяцев.

В документе говорится, что Москва уже усилила гибридную кампанию по всей Европе, включая диверсии на энергосетях и массовые нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре 2025 года.

Мирный план Трампа: ориентация на интересы Москвы

Особую тревогу в европейских столицах вызвал поддержанный Вашингтоном мирный план из 28 пунктов, появившийся в ноябре 2025 года.

Этот документ в значительной степени игнорировал европейские интересы и предусматривал масштабные территориальные уступки Украины, ограничение численности ВСУ и исключение членства Украины в НАТО.

Авторы отчета заключают, что Вашингтон все чаще выступает в роли "арбитра", а не союзника.

Европа в "серой зоне": вызовы автономии

Хотя европейские члены НАТО увеличили оборонные бюджеты на 41%, отчет называет эти усилия недостаточными. Вместо создания единой системы страны ЕС усилили "промышленный национализм", продолжая закупать американские системы (F-35, Patriot) в попытках удержать лояльность Вашингтона.

Резюмируя данные отчета, авторы отчета предостерегают: дальнейшие колебания оставят Европу уязвимой в "серой зоне" между конкурирующими сферами влияния, постепенно подрывая ее способность определять свою судьбу.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в случае завершения боевых действий в Украине следующей целью российской агрессии могут стать страны Балтии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ