Зеленський, Рубіо та нова роль України: головне про Мюнхенську конференцію-2026

Головне:

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) пройде 13-15 лютого і стане вже 62-ю.

Участь підтвердили майже 50 глав держав і урядів. Від США буде представлений держсекретар Марко Рубіо.

Основні теми: європейська безпека, трансатлантичні відносини, багатостороннє співробітництво, регіональні конфлікти, технології.

Президента Володимира Зеленського та українську делегацію, включаючи главу МЗС Андрія Сибігу, запрошено на MSC.

Вперше на конференції відкриють Український дім як прояв солідарності з країною.

62-га Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC) відбудеться в готелях Bayerischer Hof та Rosewood Munich.

Один із головних світових форумів із питань безпеки традиційно збере політичних лідерів, урядовців та експертів для обговорення ключових викликів у сфері міжнародної політики та оборони.

Хто приїде до Мюнхена

За даними організаторів, участь у конференції вже підтвердили майже 50 глав держав і урядів. Серед них - лідери більшості європейських країн.

На заході буде велика кількість німецьких урядовців на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем.

Під керівництвом голови MSC Вольфганга Ішингера сотні політиків, представників міжнародних організацій, бізнесу та аналітичних центрів обговорюватимуть головні загрози глобальній безпеці.

Американську делегацію очолить держсекретар США Марко Рубіо.

Як анонсували у Мерца, він планує зустрічі з Рубіо та президентом України Володимиром Зеленським.

Основні теми

Організатори наголошують: цьогорічна конференція проходить у період серйозних геополітичних змін - на тлі сумнівів щодо традиційних альянсів, послаблення міжнародного порядку, зростання нестабільності та ескалації конфліктів у різних регіонах світу.

Серед ключових питань порядку денного:

європейська безпека та оборона;

майбутнє трансатлантичних відносин;

відновлення багатосторонньої співпраці;

конкуренція різних моделей світового порядку;

регіональні конфлікти;

вплив новітніх технологій на сферу безпеки.

У Мюнхенському звіті з безпеки за 2026 рік окрему увагу приділено зростанню політичних сил, які роблять ставку не на реформи, а на радикальні зміни та руйнування існуючих інституцій.

Тривожний звіт MSC про Росію та нові ризики

Цілий блок звіту MSC присвячено зростанню загроз з боку Росії. Аналітики зазначають, що період, коли Європа могла тривалий час покладатися на американські гарантії безпеки, фактично завершився.

Друга адміністрація Дональда Трампа сигналізує про зміну підходу: основний тягар підтримки України - як військової, так і фінансової - перейшов до європейських країн.

У документі також йдеться, що з початку 2025 року обсяги військової допомоги США суттєво скоротилися, а питання безпеки дедалі частіше пов’язуються з економічними вимогами до ЄС.

Водночас Росія, за оцінками експертів, перевела економіку на військові рейки, спрямовуючи близько 40% федерального бюджету на оборону. У звіті підкреслюється, що Кремль не відмовився від своїх цілей щодо України та може готуватися до нових конфліктів.

Серед можливих сценаріїв:

регіональний конфлікт у Балтійському регіоні протягом двох років після можливого припинення вогню в Україні;

протягом двох років після можливого припинення вогню в Україні; локальна війна проти одного з сусідів - у коротшій перспективі.

Також фіксується посилення гібридної активності РФ у Європі, зокрема диверсії на енергетичній інфраструктурі та порушення повітряного простору окремих країн.

Україна на конференції

Президент Володимир Зеленський разом із делегацією України, до складу якої входить глава МЗС Андрій Сибіга, запрошені на цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки.

За словами речника МЗС Георгія Тихого, Україні приділять особливу увагу у різних форматах, а ключовими пріоритетами делегації стануть:

мирне врегулювання війни;

посилення обороноздатності, зокрема ППО;

зміцнення енергетичної стійкості;

тиск на РФ через санкції, політичні та дипломатичні заходи, ізоляцію.

Тихий наголосив, саме ці меседжі лунатимуть на конференції.

Водночас в ОП поки не коментували, у якому форматі президент України візьме участь в MSC.

Крім того, вперше на Мюнхенській конференції відкриють Український дім - символ підтримки та нової ролі України у глобальній безпеці.