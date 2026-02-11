Зеленський, Рубіо та нова роль України: головне про Мюнхенську конференцію-2026

У Мюнхені 13-15 лютого відбудеться конференція з безпеки, де обговорять європейську безпеку та роль Америки, а також війну РФ проти України. Очікується участь президента Володимира Зеленського та держсекретаря США Марко Рубіо.
Головне про Мюнхенську безпекову конференцію-2026 - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
62-га Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC) відбудеться в готелях Bayerischer Hof та Rosewood Munich.
Один із головних світових форумів із питань безпеки традиційно збере політичних лідерів, урядовців та експертів для обговорення ключових викликів у сфері міжнародної політики та оборони.
За даними організаторів, участь у конференції вже підтвердили майже 50 глав держав і урядів. Серед них - лідери більшості європейських країн.
На заході буде велика кількість німецьких урядовців на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем.
Під керівництвом голови MSC Вольфганга Ішингера сотні політиків, представників міжнародних організацій, бізнесу та аналітичних центрів обговорюватимуть головні загрози глобальній безпеці.
Американську делегацію очолить держсекретар США Марко Рубіо.
Як анонсували у Мерца, він планує зустрічі з Рубіо та президентом України Володимиром Зеленським.
Організатори наголошують: цьогорічна конференція проходить у період серйозних геополітичних змін - на тлі сумнівів щодо традиційних альянсів, послаблення міжнародного порядку, зростання нестабільності та ескалації конфліктів у різних регіонах світу.
Серед ключових питань порядку денного:
У Мюнхенському звіті з безпеки за 2026 рік окрему увагу приділено зростанню політичних сил, які роблять ставку не на реформи, а на радикальні зміни та руйнування існуючих інституцій.
Цілий блок звіту MSC присвячено зростанню загроз з боку Росії. Аналітики зазначають, що період, коли Європа могла тривалий час покладатися на американські гарантії безпеки, фактично завершився.
Друга адміністрація Дональда Трампа сигналізує про зміну підходу: основний тягар підтримки України - як військової, так і фінансової - перейшов до європейських країн.
У документі також йдеться, що з початку 2025 року обсяги військової допомоги США суттєво скоротилися, а питання безпеки дедалі частіше пов’язуються з економічними вимогами до ЄС.
Водночас Росія, за оцінками експертів, перевела економіку на військові рейки, спрямовуючи близько 40% федерального бюджету на оборону. У звіті підкреслюється, що Кремль не відмовився від своїх цілей щодо України та може готуватися до нових конфліктів.
Серед можливих сценаріїв:
Також фіксується посилення гібридної активності РФ у Європі, зокрема диверсії на енергетичній інфраструктурі та порушення повітряного простору окремих країн.
Президент Володимир Зеленський разом із делегацією України, до складу якої входить глава МЗС Андрій Сибіга, запрошені на цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки.
За словами речника МЗС Георгія Тихого, Україні приділять особливу увагу у різних форматах, а ключовими пріоритетами делегації стануть:
Тихий наголосив, саме ці меседжі лунатимуть на конференції.
Водночас в ОП поки не коментували, у якому форматі президент України візьме участь в MSC.
Крім того, вперше на Мюнхенській конференції відкриють Український дім - символ підтримки та нової ролі України у глобальній безпеці.
Нагадаємо, торік американську делегацію очолював віцепрезидент США Джей Ді Венс. Його виступ став однією з найрезонансніших подій форуму.
У своїй промові він жорстко розкритикував європейські країни, зокрема за "обмеження", які, на його думку, "стосуються демократії та свободи слова". Це стало незвично різким сигналом і продемонструвало напруженість у трансатлантичних відносинах.
Також ми писали, що Зеленський, підбиваючи підсумки конференції-2025, заявив, що готовий до переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним лише за наявності узгодженого плану зі США та європейськими партнерами.