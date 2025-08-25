ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский рассчитывает на 1 млрд долларов в месяц от Европы для закупки оружия у США

Киев, Понедельник 25 августа 2025 17:48
UA EN RU
Зеленский рассчитывает на 1 млрд долларов в месяц от Европы для закупки оружия у США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что страны Европы каждый месяц будут выделять по 1 млрд долларов на закупку американского оружия для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию главы украинского государства с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Президент отметил, что Норвегия может помочь обеспечить гарантии безопасности для Украины, предоставив системы противовоздушной обороны, а также поддерживая морскую безопасность

"Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу не менее чем на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что обсудил с главой норвежского правительства производство дронов, совместные возможности и инвестиции, которые могут помочь принудить РФ к завершению войны.

Программа PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренную поставку вооружения Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку.

Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно в США. Таким образом, программа обеспечивает быструю и целенаправленную поддержку украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом подчеркивал, что американское оружие имеет для Украины решающее значение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Норвегия Помощь Украине Война в Украине
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы