Зеленский рассчитывает на 1 млрд долларов в месяц от Европы для закупки оружия у США

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что страны Европы каждый месяц будут выделять по 1 млрд долларов на закупку американского оружия для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию главы украинского государства с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Президент отметил, что Норвегия может помочь обеспечить гарантии безопасности для Украины, предоставив системы противовоздушной обороны, а также поддерживая морскую безопасность

"Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу не менее чем на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что обсудил с главой норвежского правительства производство дронов, совместные возможности и инвестиции, которые могут помочь принудить РФ к завершению войны.