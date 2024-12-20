Зеленский рассказал об успешной обороне ВСУ в Херсонской и Курской областях

Глава государства подчеркнул, что Украина будет отвечать России на удары по всем ее городам.

Как напомнил Зеленский, сегодня россияне совершили варварский обстрел Херсона. Также заметна активизация врага на Херсонском направлении.

"Я хотел бы поблагодарить подразделения, стоящие на защите этих наших позиций. Отразили там попытки российских движений", - рассказал президент.

Также, по его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня докладывал о других направлениях фронта - Донецком и Запорожском.

"Отдельное внимание - боевым действиям в Курской области: все больше там уничтоженных северокорейских солдат", - добавил Зеленский.

Он обратил внимание, что Россия пытается выдать северокорейцев за представителей национальных общин, которые живут на территории самой России. Такие действия - полное пренебрежение Москвы к коренным народам и к самим корейцам также.