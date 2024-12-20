Зеленський розповів про успішну оборону ЗСУ в Херсонській і Курській областях

Глава держави наголосив, що Україна відповідатиме Росії на удари по всіх її містах.

Як нагадав Зеленський, сьогодні росіяни здійснили варварський обстріл Херсона. Також помітна активізація ворога на Херсонському напрямку.

"Я хотів би подякувати підрозділам, які стоять на захисті цих наших позицій. Відбили там спроби російських рухів", - розповів президент.

Також, за його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні доповідав про інші напрямки фронту - Донецький і Запорізький.

"Окрема увага - бойовим діям у Курській області: дедалі більше там знищених північнокорейських солдатів", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що Росія намагається видати північнокорейців за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Такі дії - повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також.