ua en ru
Пт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Херсонской области десятки тысяч людей остались без света после обстрелов

Херсон, Пятница 20 декабря 2024 09:42
UA EN RU
В Херсонской области десятки тысяч людей остались без света после обстрелов Фото: в Херсонской области обесточены тысячи потребителей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области тысячи потребителей остались без света утром 20 декабря. Причиной этого были российские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, в результате ударов оккупантов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов.

Были обесточены потребители в микрорайонах Шуменский, Жилпоселок, Таврический и Остров города Херсон. Также электроснабжение отсутствует в Белозерке и Камышанах.

"Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить свет в ваших домах", - отметил Прокудин.

Массированный обстрел Херсона

Утром в пятницу, 20 декабря, российские войска из артиллерии массированно обстреляли Херсон. Местные власти сообщают, что оккупанты продолжают бить по городу.

Под ударом врага были жилая застройка, социальная и критическая инфраструктура.

По состоянию на 9:00 известно, что в результате атаки погиб 60-летний мужчина. На момент обстрела он был в помещении. Также ранения получили девять человек.

Из-за вражеской атаки в Херсоне не работают светофоры и центры предоставления админуслуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Война в Украине Отключения света
NEWS
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев