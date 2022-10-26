Зеленский рассказал, сколько иранских дронов россияне уже запустили по Украине

Российские оккупанты уже запустили по украинской территории около 400 иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко Эмбало.