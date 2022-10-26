Зеленський розповів, скільки іранських дронів росіяни вже запустили по Україні

Російські окупанти вже запустили по українській території близько 400 іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоко Ембало.