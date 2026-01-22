Зеленский рассказал, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

Противодействие "Шахедам"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Россия с прошлого года хотела каждый день запускать по Украине по 1000 ударных дронов, но пока на этот уровень она не вышла.

При этом, по его словам, если врагу все же удастся выйти на такой уровень, то у Украины должно быть "минимум два перехватчика на один "Шахед".

Глава украинского государства обратил внимание, что Украина производит по 1000 дронов-перехватчиков в день, но для защиты от всех угроз этого недостаточно.

Недавно после очередной массированной атаки россиян глава украинского государства сказал, что работа Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительна. Он сказал, что был "прилет" по энергетическому объекту в Киевской области.

Стоит заметить, что российские удары по Украине стали еще более частым явлением на фоне резкого похолодания. Оккупанты бьют по энергетическим объектам, в результате чего у большого количества украинцев нет света и отопления. Также у некоторых жителей столицы отсутствует водоснабжение.