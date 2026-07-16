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Зеленский назвал индикаторы изменений в России насчет окончания войны

17:00 16.07.2026 Чт
3 мин
Есть ли признаки того, что страна-агрессорка хочет закончить войну против Украины?
aimg Елена Бджола
Зеленский назвал индикаторы изменений в России насчет окончания войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Дальнобойные санкции и ухудшение экономической ситуации вследствие этого действенно влияют на желание РФ вести войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

Готова ли Россия закончить войну против Украины

У Зеленского спросили, поступают ли хоть какие-то сигналы от РФ из-за усиления дальнобойных атак Украины.

"Ответы России мы с вами чувствуем абсолютно одинаково. Или вы на Банковой, или вы на Троещине, или вы в Одессе, или вы в нашем Харькове, где угодно. То есть это дроны и ракетные удары. Мне кажется, что это их такой постоянный ответ, который не меняется", - отметил президент.

Зеленский заметил, что Россия либо наращивает удары по Украине, либо берет тактическую паузу на короткий срок.

"Не потому, что у них появилось какое-то понимание, что нужно менять курс этой войны и идти к миру. Нет, это они готовятся", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, в Украине уже привыкли к этому. Однако оккупанты получают справедливый ответ на ракетные и дроновые удары по мирным украинцам.

"Мы наращиваем ответы, они наращивают агрессивные удары. Закономерные вещи", – сказал президент.

Индикаторы изменений в РФ

При этом Зеленский считает, что есть индикаторы, указывающие на изменения в России.

"Это российское общество, испытывающее дефицит с энергоносителями после постоянных украинских ударов в глубокий тыл. Сама Россия должна сегодня импортировать некоторые вещи к себе", - отметил глава государства.

Зеленский уверен, что Украина своими ударами уменьшает количество денег, используемых РФ на оборону и войну.

"Дизель и бензин из-за логистической блокировки Украины в России превратил эти индикаторы в более положительные для нас. Почему? Потому что начало увеличиваться количество людей в России, которые хотят, чтобы эта война завершилась. Иллюзий нет", - говорит президент.

Опасный период войны

По словам главы Украины, важным является время после выборов в России.

"Но в сентябре, после выборов, не могу вам сказать - могут увеличить эскалационные шаги. Один из них - большая мобилизация. Может быть. Или будут готовы к диалогу. Может такое быть? Уверен. Американцы хотят, да. Европа очень хочет", - отметил он.

Президент назвал приоритеты для Украины:

  • окончание войны,
  • прекращение огня,
  • обсуждение всех условий.

"Но прекращение огня не после условий, а прекращение огня. И условия надо обсуждать. Все это абсолютно понятные вещи - там, где мы находимся. Нам нужно усиливаться", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на другие страны. По словам Зеленского, если Москва не одержит победу в Украине, Путин "станет очень опасным, и не только для нас".

Президент Украины предупредил, что Россия сможет бить баллистическими ракетами на расстояние до 5000 км и поразить любой город Европы.

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