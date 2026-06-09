Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине
В ближайшем окружении главы Кремля Владимира Путина есть раскол. Его часть выступает за прекращение войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для The Guardian.
Раскол в Кремле: кто хочет остановить войну
В окружении российского диктатора нет единства относительно дальнейшей судьбы войны. По словам Зеленского, часть людей вокруг главы Кремля выступает за продолжение боевых действий, другая - за их прекращение.
Отдельно он отметил позицию российских бизнесменов.
"Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии", - заявил президент.
Три условия для мира
Зеленский очертил конкретные шаги, которые приближают завершение войны:
- Запад - Европа, Канада и США - не снимает санкций и давит на теневой флот России и другие секторы экономики;
- Украина остается сильной на поле боя;
- давление на Россию усиливается по всем направлениям.
"Если западные страны не будут снимать санкций, усилят давление на российский теневой флот и другие сектора, а Украина будет оставаться сильной на поле боя, мы будем ближе к миру", - подчеркнул он.
Относительно переговоров в целом позиция Киева остается неизменной.
"В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории", - подчеркнул президент.
Напомним, усиление санкционного давления на Россию поддерживает и ЕС. Высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что убытки России от санкций уже превысили 1,5 триллиона долларов, а блок готовит новые ограничения против 80 организаций и лиц.
Тем временем в Кремле отреагировали на внешние угрозы повышенными мерами безопасности.
Как сообщало РБК-Украина, после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи российские спецслужбы временно отключали систему видеонаблюдения вокруг Путина для проверки - испугавшись возможностей современных разведывательных технологий.