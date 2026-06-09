Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

В ближайшем окружении главы Кремля Владимира Путина есть раскол. Его часть выступает за прекращение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для The Guardian.

Раскол в Кремле: кто хочет остановить войну

В окружении российского диктатора нет единства относительно дальнейшей судьбы войны. По словам Зеленского, часть людей вокруг главы Кремля выступает за продолжение боевых действий, другая - за их прекращение.

Отдельно он отметил позицию российских бизнесменов.

"Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии", - заявил президент.

Три условия для мира

Зеленский очертил конкретные шаги, которые приближают завершение войны:

Запад - Европа, Канада и США - не снимает санкций и давит на теневой флот России и другие секторы экономики;

Украина остается сильной на поле боя;

давление на Россию усиливается по всем направлениям.

"Если западные страны не будут снимать санкций, усилят давление на российский теневой флот и другие сектора, а Украина будет оставаться сильной на поле боя, мы будем ближе к миру", - подчеркнул он.

Относительно переговоров в целом позиция Киева остается неизменной.

"В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории", - подчеркнул президент.