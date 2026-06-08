Ликвидация Хаменеи напугала Кремль, охрану Путина изменили, - FT

Новейшие инструменты ИИ позволяют анализировать миллионы часов видео и находить нужные цели. После операции США в Иране такие возможности серьезно обеспокоили Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным двух источников издания, после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи российские спецслужбы временно отключили часть специальной системы видеонаблюдения, которая используется для охраны российского диктатора Владимира Путина и его ближайшего окружения.

По словам одного из них, систему, которая является отдельной от почти 300 тысяч камер, следящих за гражданами Москвы, снова включили только после того, как инженеры тщательно проверили ее, пытаясь герметично изолировать от интернета.

Такие меры стали реакцией на операцию израильской разведки, которая, по данным собеседников издания, использовала большой массив записей с дорожных камер Тегерана для установления места и времени встречи Хаменеи с ближайшими соратниками. Во время удара погибли несколько высокопоставленных представителей иранских силовых структур.

Как отмечает FT, эта операция продемонстрировала новый уровень возможностей современных систем наблюдения. Они способны анализировать огромные массивы видеоданных, выявлять закономерности поведения, отслеживать передвижения людей и быстро находить нужные объекты среди тысяч камер.

По словам экспертов, современные алгоритмы уже не ограничиваются распознаванием лиц или номерных знаков. Они позволяют искать видеофрагменты по текстовым описаниям, например находить людей, которые передают предметы, меняют внешность или регулярно появляются в определенных местах.

В материале отмечается, что такие возможности вызывают беспокойство у спецслужб многих стран. Сети видеонаблюдения, созданные для контроля и безопасности, могут превратиться в источник ценной разведывательной информации для противника.

Именно поэтому после событий в Иране в Кремле решили дополнительно проверить системы, которые отвечают за безопасность Путина. Как отмечает FT, российские спецслужбы опасаются, что подобные технологии могут использоваться для отслеживания передвижения высокопоставленных чиновников и сбора критически важной информации.