Зеленський розповів про розкол в оточенні Путіна через війну в Україні
У найближчому оточенні глави Кремля Володимира Путіна є розкол. Його частина виступає за припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для The Guardian.
Розкол у Кремлі: хто хоче зупинити війну
В оточенні російського диктатора немає єдності щодо подальшої долі війни. За словами Зеленського, частина людей навколо глави Кремля виступає за продовження бойових дій, інша - за їх припинення.
Окремо він відзначив позицію російських бізнесменів.
"Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані", - заявив президент.
Три умови для миру
Зеленський окреслив конкретні кроки, які наближають завершення війни:
- Захід - Європа, Канада та США - не знімає санкцій і тисне на тіньовий флот Росії та інші сектори економіки;
- Україна залишається сильною на полі бою;
- тиск на Росію посилюється по всіх напрямках.
"Якщо західні країни не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру", - підкреслив він..
Щодо переговорів загалом позиція Києва залишається незмінною.
"У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території", - наголосив президент.
Нагадаємо, посилення санкційного тиску на Росію підтримує і ЄС. Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що збитки Росії від санкцій вже перевищили 1,5 трильйона доларів, а блок готує нові обмеження проти 80 організацій та осіб.
Тим часом у Кремлі відреагували на зовнішні загрози підвищеними заходами безпеки.
Як повідомляло РБК-Україна, після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї російські спецслужби тимчасово відключали систему відеоспостереження навколо Путіна для перевірки - злякавшись можливостей сучасних розвідувальних технологій.