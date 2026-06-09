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Зеленський розповів про розкол в оточенні Путіна через війну в Україні

09:48 09.06.2026 Вт
2 хв
Є три умови, за яких Росія буде ближче до миру
aimg Олена Чупровська
Зеленський розповів про розкол в оточенні Путіна через війну в Україні Фото: хазяїн Кремля Володимир Путін та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов (Getty Images)
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У найближчому оточенні глави Кремля Володимира Путіна є розкол. Його частина виступає за припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для The Guardian.

Розкол у Кремлі: хто хоче зупинити війну

В оточенні російського диктатора немає єдності щодо подальшої долі війни. За словами Зеленського, частина людей навколо глави Кремля виступає за продовження бойових дій, інша - за їх припинення.

Окремо він відзначив позицію російських бізнесменів.

"Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані", - заявив президент.

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Три умови для миру

Зеленський окреслив конкретні кроки, які наближають завершення війни:

  • Захід - Європа, Канада та США - не знімає санкцій і тисне на тіньовий флот Росії та інші сектори економіки;
  • Україна залишається сильною на полі бою;
  • тиск на Росію посилюється по всіх напрямках.

"Якщо західні країни не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру", - підкреслив він..

Щодо переговорів загалом позиція Києва залишається незмінною.

"У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території", - наголосив президент.

Нагадаємо, посилення санкційного тиску на Росію підтримує і ЄС. Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що збитки Росії від санкцій вже перевищили 1,5 трильйона доларів, а блок готує нові обмеження проти 80 організацій та осіб.

Тим часом у Кремлі відреагували на зовнішні загрози підвищеними заходами безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї російські спецслужби тимчасово відключали систему відеоспостереження навколо Путіна для перевірки - злякавшись можливостей сучасних розвідувальних технологій.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
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