Зеленский рассказал о причинах смены начальника Генштаба ВСУ
Президент Владимир Зеленский разъяснил причины решения сменить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Главной задачей нового руководителя станет развитие системы армейских корпусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
По словам Зеленского, в воскресенье, 16 марта, он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. По итогам встречи было решено, что новым начальником Генштаба будет назначен Андрей Гнатов.
"Боевой парень, и его задача - именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы. Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", - отметил президент.
Глава государства также добавил, что генерал Анатолий Баргилевич с должности начальника Генштаба переведен в генеральную инспекцию Министерства обороны Украины.
Кадровые перестановки в Генштабе ВСУ
В конце февраля по приказу Зеленского Андрей Гнатов был уволен с должности Командующего объединенных сил ВСУ. Он занимал эту должность с 24 июня 2024 года. Впоследствии он был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ.
Ранее в воскресенье в командовании озвучили ряд задач перед Гнатовым на должности начальника ГШ.
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