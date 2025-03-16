Зеленский рассказал о причинах смены начальника Генштаба ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

По словам Зеленского, в воскресенье, 16 марта, он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. По итогам встречи было решено, что новым начальником Генштаба будет назначен Андрей Гнатов.

"Боевой парень, и его задача - именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы. Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", - отметил президент.

Глава государства также добавил, что генерал Анатолий Баргилевич с должности начальника Генштаба переведен в генеральную инспекцию Министерства обороны Украины.