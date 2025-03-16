ua en ru
Пн, 17 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский рассказал о причинах смены начальника Генштаба ВСУ

Киев, Воскресенье 16 марта 2025 23:18
UA EN RU
Зеленский рассказал о причинах смены начальника Генштаба ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский разъяснил причины решения сменить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Главной задачей нового руководителя станет развитие системы армейских корпусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

По словам Зеленского, в воскресенье, 16 марта, он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. По итогам встречи было решено, что новым начальником Генштаба будет назначен Андрей Гнатов.

"Боевой парень, и его задача - именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы. Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", - отметил президент.

Глава государства также добавил, что генерал Анатолий Баргилевич с должности начальника Генштаба переведен в генеральную инспекцию Министерства обороны Украины.

Кадровые перестановки в Генштабе ВСУ

В конце февраля по приказу Зеленского Андрей Гнатов был уволен с должности Командующего объединенных сил ВСУ. Он занимал эту должность с 24 июня 2024 года. Впоследствии он был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Ранее в воскресенье в командовании озвучили ряд задач перед Гнатовым на должности начальника ГШ.

Подробнее об истории и карьерном пути Андрея Гнатова, - читайте в нашем авторском материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Не изменил присяге в Крыму. Что известно об Андрее Гнатове, который возглавил Генштаб
Не изменил присяге в Крыму. Что известно об Андрее Гнатове, который возглавил Генштаб
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория