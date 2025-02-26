Зеленский уволил командующего объединенных сил ВСУ Гнатова

Андрея Гнатова уволили с должности командующего объединенных сил ВСУ. Он занимал должность восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ украинского президента Владимира Зеленского.

Президент Зеленский сегодня, 26 февраля, подписал указ №148/2025 об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Заметим, что Андрей Гнатов возглавлял Объединенные силы ВСУ с 24 июня 2024 года.

Что известно о Гнатове

Андрей Гнатов родился в Украине, получил военное образование в Харьковском институте танковых войск. Свою службу начал в батальоне морской пехоты, дислоцированном в Крыму.

После оккупации полуострова Россией не изменил присяге и переехал на материковую часть Украины, где продолжил военную карьеру.

В 2016 году стал начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а через два года возглавил ее. В должности командира бригады находился до 2021 года. Во время АТО и ООС принимал активное участие в обороне Украины от российской агрессии.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Гнатов руководил группировкой войск "Приморье" и сыграл важную роль в отражении российских атак на юге Украины.

Благодаря его стратегии украинские силы смогли восстановить контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области и остановить продвижение врага.

В июне 2022 года за успехи в оборонительных операциях получил звание бригадного генерала.

За свою службу награжден орденом Богдана Хмельницкого, Крестом боевых заслуг и другими государственными наградами.